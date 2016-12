Juve, il record di Conte è salvo: ormai impossibile toccare quota 102 

15:02 - Il pareggio di domenica scorsa a Udine - pur lasciando inalterato il vantaggio di 7 punti sulla Roma - ha sancito l’impossibilità per questa Juve di Max Allegri di essere come l’ultima Juve di Antonio Conte: già - si dirà - il solito, stucchevole confronto a distanza di tempo. E si perchè con 50 punti a 17 giornate dal termine potrà al massimo arrivare a quota 101, ad una lunghezza dal record della passata stagione. Insomma l’unica piccola sconfitta per l’attuale tecnico che è comunque ancora in lizza per il triplete, campionato Champions e Coppa Italia.



Solo numeri, sia chiaro, per ribadire tuttavia che in questo campionato può bastare una buona velocità di crociera per arrivare a quello che sarebbe il quarto titolo consecutivo, nonostante il mercato non abbia regalato ad Allegri quel trequartista che gli avrebbe permesso di giocare col suo modulo preferito, il 4-3-1-2. Si va avanti così, cercando se possibile - anche pensando agli impegni futuri di Champions - di sfruttare il momento no di una Roma in chiara difficoltà per conservare o incrementare il vantaggio. Già da questo week-end nonostante il calendario imponga alla Juventus di dimostrarsi sul campo all’altezza di vincere il big match di sabato contro il Milan.



Sfida particolarissima per lo stesso Allegri - determinato più che mai a ribadire sulla panchina bianconera la superiorità sancita all’andata dallo splendido gol di Tevez. Sfida particolarissima anche perché saranno tante le defezioni - 10 per i rossoneri - alcune pesanti tra i bianconeri e tra queste quelle sicure di Lichtsteiner- squalficato- del lungo degente Asamoah, mentre sono in dubbio sia Vidal per il solito problema al ginocchio (ma lui vuole esserci) che Evrà alle prese con una tonsillite. Si pensa al Milan e anche all’Europa, con Alessandro Matri ritornato da poche ore a Vinovo e inserito quasi a sorpresa nella lista Uefa.

