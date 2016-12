Juve, il Real vuole Pogba: Perez pensa all'offerta

Il Real Madrid vuole come fiore all'occhiello del suo mercato l'acquisto di Paul Pogba . Dalla Spagna filtrano voci secondo cui il patron dei Blancos Florentino Pere z, inizialmente diffidente sul francese, si sia convinto delle sue qualità tecniche e caratteriali e sia pronto a formulare un'offerta. Juve e Real si incontreranno presto per parlare di Morata e Kovacic, sarà quella l'occasione per il primo approccio Merengues.

Perez avrebbe dunque dato mandato agli uomini di mercato del Real per far partire l'operazione-Pogba, anche se per ora sembrerebbe non esserci la volontà di arrivare alle cifre astronomiche richieste dalla Juventus (minimo 100 milioni) e quindi la palla passerebbe al fuoriclasse francese, che in un certo senso dovrebbe "forzare" la cessione. Uno scenario ad oggi altamente improbabile, col giocatore che più volte ha espresso la sua volontà di rimanere a Torino, ma non è detto che Zidane, che in passato passò proprio dalla Juve al Real non riesca a convincerlo.

La prossima settimana Real Madrid e Juventus si siederanno assieme al tavolo per affrontare la questione Alvaro Morata, che i Blancos dovrebbero "recomprare" per poi girarlo in Premier League, dove per lo spagnolo si sta scatenando una vera e propria asta: lo segue da tempo l'Arsenal, che però nel frattempo ha raggiunto un accordo con Vardy, piace moltissimo al Chelsea di Antonio Conte e, notizia delle ultime ore, anche al Manchester di Josè Mourinho, che secondo Marca sarebbe pronto a presentare al Real un'offerta da 60 milioni per superare le altre pretendenti e costruire una coppia d'attacco da sogno con Zlatan Ibrahimovic, con cui c'è già l'accordo e manca solo l'ufficialità.

L'incontro tra i club sarà anche l'occasione per discutere del futuro di Mateo Kovacic, che piace tantissimo ad Allegri, a Madrid soffre la concorrenza a centrocampo e ha già espresso il suo gradimento ad un ritorno in Italia (su di lui c'è anche il Milan). Il Real un anno fa lo pagò all'Inter 29 milioni più bonus, la Juve vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto, ma la soluzione a Madrid non sembra piacere granchè. Sarebbe invece considerata attentamente una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni.

Insomma, Juve e Real hanno tanto di cui discutere, l'asse di mercato Torino-Madrid è caldissimo e anche Paul Pogba potrebbe finire nel calderone.