Juve, il problema è la mira: davanti troppa imprecisione

L'avvio in sordina della Juventus ha un colpevole: la mira. Dati alla mano, infatti, la squadra di Allegri ha effettuato ben 126 tiri verso la porta avversaria (più di qualsiasi altra squadra), ma solo 58 di questi sono finiti nello specchio. Un po' poco per una squadra che negli ultimi quattro anni ha dominato la Serie A grazie ai suoi cecchini. Morata, Mandzukic, Dybala, Zaza & Co. sono avvertiti: a Vinovo c'è da lavorare sulla precisione.