Juve, il popolo bianconero accoglie i suoi eroi all'aeroporto: che festa!

Entusiasmo alle stelle a Torino per la Juventus tornata in finale di Champions League dopo dodici anni. Dopo la festa in centro città, che ha avuto il fulcro in Piazza San Carlo, quasi duemila persone hanno atteso in piena notte all'aeroporto di Caselle la squadra di ritorno da Madrid. Cori, applausi e abbracci per tutti, in particolare per il tecnico Allegri, per il capitano Buffon e per Morata, l'uomo del gol del Bernabeu.