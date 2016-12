Juve, il dopo-Tevez: Zaza, Berardi e Mandzukic (se parte Llorente)

Ci sono novità a casa-Juve, novità emerse dopo il vertice Allegri-Marotta-Paratici di mercoledì pomeriggio e in attesa delle decisione finale di Tevez: ha deciso di andarsene, ma per la Juventus è anche importante capire dove andrà. Se dovesse scegliere il Boca, la partenza sarebbe a costo zero; se invece fosse Altetico Madrid o Paris St Germain, le casse bianconere riceveranno il dovuto corrispettivo.

Perso Tevez, la Juve in questo momento sta progettando il rientro di Zaza e Berardi. Le trattative si stanno sviluppando, per Zaza sono pronti 15 milioni, mentre su Berardi c'è un'idea di Max Allegri: lo vorrebbe impiegare come trequartista. E se queste due trattative andranno a buon fine, non è escluso che il mercato-Juve in attacco possa fermarsi qui.

Con Morata e Llorente, con Dybala e Zaza e poi Berardi, si può cominciare. Trattative per la cessione di Llorente potrebbero comunque ricominciare e nel caso dovesse andarsene lo spagnolo, Marotta può giocare la carta-Mandzukic.

Infine, a centrocampo, riaffiora la pista che porta a Nainggolan. La Juve sta preparando la strada per poter arrivare al centrocampista. In concorrenza con la Roma. E l'Inter.