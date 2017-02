Juve, Higuain: "Qui come al Real: identica cultura del successo"

Questione di cultura. Addirittura di dna. Per la Juve vincere fa parte del patrimonio genetico, così come per il Real Madrid. Ne è certo Gonzalo Higuain, intervistato nel corso della trasmissione 'El Transistor' di Onda Cero. All'emittente spagnola, il bianconero ha parlato di "identica cultura del successo" in due club "in cui ti insegnano a vincere". Con una differenza: "La tifoseria bianconera è meno dura, qui non fischiano la quadra".