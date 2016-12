Juve, Higuain: "Qui c'è una mentalità vincente"

Non poteva esserci esordio migliore per Higuain, subito a segno contro la Fiorentina: "E' stata una vittoria importante contro una grande squadra - dice il Pipita in esclusiva a Premium Sport -. Ora possiamo preparare al meglio la prossima gara". Gli obiettivi sono chiari: "Sono in una squadra fortissima, con una mentalità vincente e si vede ogni giorno. La Juve deve cercare di vincere tutti i titoli in gioco, per questo dobbiamo lavorare fortemente".