Juve, Hernanes: "Lo scudetto? Dipende da noi"

Il Profeta è pronto per la volata finale, con la sua Juve che il vantaggio di avere 3 punti in più dei rivali. "Lotta scudetto? Tra due giorni riprendiamo, per lo sprint finale. Ci saranno ancora tante emozioni e tante partite da giocare. Quindi sarà fino alla fine una dura sfida per alzare questo scudetto a maggio. Speriamo bene", ha aggiunto a Sky.



Sul paragone Dybala-Higuain, i due uomini che con i loro gol possono decidere le sorti di questo campionato, non si sbottona più di tanto: "Nel calcio si vive di momenti, Dybala sta vivendo un grande periodo, ha ottime potenzialità. Non facciamo però paragoni perché ognuno ha la sua strada e i suoi momenti".