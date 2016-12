Juve, goditi il miglior Pogba di sempre

I NUMERI DI JUVENTUS-CARPI- Primo gol con la maglia della Juventus per Hernanes, nel corso della sua 20a presenza in bianconero (tutte le competizioni).

- Hernanes non segnava in campionato dal 10 maggio 2015 in Lazio-Inter (doppietta).

- Hernanes diventa il 15º marcatore della Juve in questo campionato – meno solo di Roma (18), Carpi (17) e Fiorentina (16).

- La Juve ha segnato 16 gol nel quarto d’ora prima dell’intervallo, più di ogni altra squadra in questo campionato.

- Juve miglior attacco anche nei 15 minuti finali di partita, 18 gol.

- 25ª vittoria per la Juve nelle ultime 26 partite di campionato (un pareggio).

- La Juve non prende gol in casa da 10 partite di campionato di fila

- l’ultima squadra ad arrivare a 10 partite casalinghe consecutive senza gol subiti era stata l’Empoli nel 1987.

- 12 assist in questo campionato per Pogba, più di ogni altro giocatore.

- Pogba ha servito un assist vincente in ognuna delle sue ultime quattro partite di campionato.

- Cinque gol per Zaza con la Juve in campionato, quattro dei quali in casa.

- I suoi ultimi quattro gol in campionato sono arrivati da subentrato, tutti dall’80 minuto in poi.