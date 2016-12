Juve, gioia Allegri: "Bel novembre, bello rimontare"

Allegri è soddisfatto della prestazione del Barbera: "Abbiamo fatto una bella partita sul piano del gioco e dell'intensità: dopo la partita di mercoledì c'era il rischio di non tenere i 90 minuti. Potevamo andare in vantaggio già nel primo tempo, l'abbiamo fatto nel secondo. bbiamo fatto un bel novembre, recuperando punti in campionato e conquistando il passaggio del turno in Champions".



Ancora una volta si è rivelata la scelta di Mandzukic e Dybala, con Morata in panchina: "Morata? E' un titolare, come Mandzukic e Dybala: va gestito come tutti, ma deve stare tranquillo perché sarà un giocatore fondamentale per la Juventus".



La squadra è in continua crescita. "Siamo ancora lontani dalla testa della classifica, ma il campionato è ancora lungo: è bello rimontare, ma dobbiamo stare sereni e lavorare per continuare a migliorare il nostro gioco. Non era facile dopo una stagione di cambiamento. La capacità di apprendimento di questa squadra è alta, in questo modo non c'è bisogno di tanti giorni per preparare la partita".



Venerdì contro la Lazio non ci sarà lo squalificato Pogba: "La prossima con la Lazio abbiamo Pogba squalificato: non so se recupererà Khedira, se non ce la farà ci sarà qualcun altro".