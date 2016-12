Juve, furia Allegri su Dybala: "E' la punta che ha giocato di più"

LA CONFERENZA DI ALLEGRI

Caso Dybala

"C'è stato un processo mediatico nei miei confronti su Dybala. E' il giocatore che ha giocato più di tutti tra gli attaccanti. Detto questo ha ottime qualità e avrà grande futuro. L'anno scorso era il leader del Palermo e non vuol dire addossargli le stesse responsabilità del Palermo. Chi l'ha fatto, ha sbagliato. Deve dare il suo apporto senza avere grosse responsabilità. Ho sempre gestito i giovani. Dybala deve essere trattato come un giuocatore normale. Con l'Atalanta può partitre dall'inizio. Io sono l'allenatore, poi se Dybala l'hanno pagato 40 milioni non è un problema mio. Io valuto i giocatori e tra l'altro, dimostrazione, che ha giocato. Quindi tutto questo casino poteva venire se Dybala arriva e non fa nemmeno una presenza. Che poi viene messo in difficoltà anche il ragazzo. E quindi gli vengono addossate delle responsabilità".



Critiche respinte al mittente

"La cosa che non mi è piaciuta e mi ha dato fastidio, è che sono state scritte delle cose inesatte, questa è la cosa che... allora uno scrive le cose esatte e io poi posso essere attaccato sul mio operato, questo è poco ma sicuro. E accetto le critiche come le ho sempre accettate da tutti. Ma su certe cose devo essere attaccato per giusta causa, non perchè magari a qualcuno sono antipatico"



Inaccettabile il 14° posto?

"La Juve deve avere più punti. E quello che ha detto il presidente è giusto. Nonostante i cambi, la Juve non può essere al 14.mo posto"



Buffon c'è, Cuadrado no

"Questa settimana mi è venuto da sorridere perchè per la prima volta ci siamo allenati tutti insieme, dopo praticamente tre mesi e mezzo. Ci sono dei giocatori che devono un po' rifiatare e nel momento in cui li facciamo rifiatare, li facciamo lavorare. Uno di questi può essere Cuadrado che sicuramente domani non sarà della partita, sarà a disposizione. Al suo posto potrebbe giocare Pereyra. Buffon sarà della partita, poi gli altri dovrò valutare. Ho 22 giocatori di alta qualità, e 50 partite davanti: normale che non possono giocare sempre gli stessi".



Migliorare la fase offensiva

"Nelle utlime uscite abbiamo avuto una buona solidità difensiva, ma dobbiamo migliorare in fase offensiva. Domani da terzino destro giocherà Sturaro o Padoin"



Marchisio meglio regista o mezz'ala?

"Ha giocato in entrambi i ruoli e sta crescendo di condizione. Anche mercoledì ha fatto una buona prestazione, calando un po' solo nel finale. SOlo giocando potrà trovare la condizione"



Questione trequartista

"Parlare ora di mercato on ha senso. I giocatori che fanno parte di questa rosa sono validi e meritano di far parte di una squadra importante"



Rugani gioca?

"Dovrò scegliere. I difensori stanno tuti bene. Capisco Rugani che non sta giocando, ma è affidabile e si sta allenando bene. Quando verrà chiamato in causa, farà una buona gara"



Il momento per accelerare

"Il primo ste va fatto a Natale per arrivare più vicino alle prime in classifica. A marzo dobbiamo arrivare a ridosso delle prime per lottare per lo scudetto"



Nedved vicepresidente

"Sono contento per Pavel, ha tutte le qualità per essere un ottimo dirigente"



Mandzukic in difficoltà?

"Finora Mario ha segnato gol pesanti in rapporto alle partite giocate e ha subito un infortunio"