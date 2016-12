Juve, Florentino Perez minaccia: "Morata possiamo riprendercelo"

Galeotti furono i quattro gol nelle ultime quattro gare di Champions. Tra cui, soprattutto, i due tra andata e ritorno nella semifinale contro il Real Madrid della scorsa edizione. Un ruolino europeo a cinque stelle per Alvaro Morata che non è sfuggito a nessuno. Nemmeno alle Merengues, con Florentino Perez che, quattordici mesi dopo la sua cessione, comincia a lanciare chiari segnali di pentimento. "A fine stagione potremmo certamente riprendercelo". E tra i tifosi bianconeri scatta inevitabilmente il panico.

LA STRATEGIALe temute dichiarazioni del numero uno iberico, raccolte da Marca, arrivano direttamente dall'assemblea dei soci svoltasi ieri a Madrid. "Non è che possiamo riportare Alvaro qui?", chiede a Perez un suo collaboratore. La risposta non si fa attendere: "Certo, ce lo stanno valorizzando e alla fine della stagione ci basterebbe pagare 10 milioni in più di quelli che ci hanno dato per riprendercelo".

La bomba è stata ufficialmente sganciata, con lo spauracchio clausola di recompra che il Real può esercitare a giugno 2016 o 2017 sborsando 30 milioni di euro. Come può cautelarsi la Juve? La strategia è chiara: proporre a Morata un rinnovo quinquennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. E dunque far leva sulla volontà del giocatore, allettato dal nuovo contratto, perché rinuncia a un ritorno a Madrid.

Insomma, la sessione estiva di mercato si è conclusa da appena 17 giorni, ma a Madrid già sono proiettati alla prossima.