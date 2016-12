Juve-Figc, scontro sullo stage di metà febbraio 

12:48 - Che i rapporti tra la Juve e Antonio Conte non siano idilliaci si era capito, ma il preannunciato stage azzurro di metà febbraio potrebbe ufficializzare la rottura tra il club bianconero e il suo ex allenatore. Alla prossima Assemblea della Lega dovrebbe essere avanzata la richiesta di uno raduno della Nazionale per il 9, 10 e 11 febbraio, come anticipato dallo stesso ct. Una data che non piace per nulla alla Juve, tanto che il Corriere dello Sport anticipa la decisione del club torinese di dire "no" allo stage e di non mandare i suoi giocatori.

I motivi sono facilmente riassumibili. Non essendo date Fifa, la Juve non si sentirebbe obbligata a concedere Buffon e compagni alla Nazionale per un appuntamento non previsto dal calendario ufficiale. E addirittura potrebbe provare a convincere altre società ad agire allo stesso modo. C'è però il rischio sanzione, anche se non ci sono molti precedenti che fanno giurisprudenza. Ad accezione di Berardi, che non rispose a una convocazione dell'Under 21 e si beccò un turno di squalifica. Insomma, il rischio c'è. Il vero problema, però, è che da lì a poco (il 24 febbraio) ci sarà l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Un appuntamento troppo importante per concedere 6/7 giocatori ai colori azzurri. Oltretutto, finora, nessuna'altra nazionale aveva avanzato una richiesta simile, segno che l'iniziativa non è così normale come alla Federcalcio intendono far passare.

MAROTTA: "DA CONCILIARE ESIGENZE E IMPEGNI"

Prima dell'inizio della sfida con il Cagliari, Beppe Marotta è intervenuto in merito al rapporto del club bianconero con la Nazionale: "Si sta montando un caso che non esiste, il rapporto tra noi e la Federazione è cordiale e buono: noi riconosciamo il ruolo primario della Nazionale e siamo disposizione, ma le esigenze devono conciliarsi con quelle di un club come la Juventus impegnato su più fronti"