Juve, Evra: "Un ko come quello col Genoa non capiterà più"

"Il ko di Genova è stato un incidente: non succederà più". Cosi' Patrice Evra, difensore della Juventus, in una intervista concessa a Jtv: "Abbiamo parlato fra di noi - ha detto il difensore francese, leader carismatico dello spogliatoio bianconero - come abbiamo fatto ogni volta che qualcosa non andava. Quando indossi questa maglia hai tante responsabilità. Una partita la puoi perdere, ma non puoi sbagliare lo spirito quando giochi alla Juve. Con l'Atalanta si è visto: siamo tornati ad essere una famiglia vera".

Evra ha poi parlato degli obiettivi della formazione bianconera: "Vincere il sesto scudetto sarebbe la cosa più importante, per entrare veramente nella storia. Il campionato non si vince oggi, né si vince domani: io ho sempre detto, fin dall'inizio della stagione, che il mio obiettivo è che alla fine dell'anno si possa festeggiare tutti insieme, con i tifosi, allo Stadium e per le vie di Torino. Questo è l'obiettivo, ma non penso - ha continuato - che il campionato si possa vincere adesso, neppure se avessimo dieci punti di vantaggio. L'importante è quello che succederà alla fine, ora pensiamo a vincere una partita dopo l'altra, non possiamo già pensare di essere campioni".



Il francese ha rievocato la scorsa stagione, "quando eravamo in ritardo in classifica e molti pensavano che avremmo avuto difficoltà persino a qualificarci in Champions, alla fine abbiamo vinto il campionato: dobbiamo stare attenti, perché questo potrebbe succedere anche a un'altra squadra. Noi siamo lì e dobbiamo pensare partita per partita, con l'obiettivo di vincere lo Scudetto".