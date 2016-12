Juve, Evra scherza sui social coi tifosi: "Fino alla fine sì, ma non fino alla chiesa"

Serio in campo, giocherellone fuori. Patrice Evra è uno che ama divertirsi. Sul prato lo fa con la palla, fuori lo fa sui social, coinvolgendo spesso anche i compagni. Così, sull'aereo che ha riportato la Juventus a Torino dopo la sofferta vittoria di Lione, il francese ha raccontato a Dybala e Higuain un episodio divertente con un messaggio ai tifosi, invitati a rispettare i momenti come sa fare lui. Poi il difensore ha condiviso il video su Instagram.

Evra ha raccontato di essere stato avvicinato da un tifoso che gli chiedeva un autografo mentre si trovava in chiesa a pregare: "Mi ha toccato sulla spalla, mentre pregavo a occhi chiusi. Pensavo fosse Cristo sceso dalla Croce e invece era un tifoso – ha detto il difensore chiosando con una battuta – Fino alla fine sì, ma non fino alla chiesa". Vero o inventato che sia, il racconto ha strappato qualche risata ai due compagni di squadra. Il gol di Cuadrado e le parate di Buffon hanno di certo riportato il buon umore in casa Juve, in una notte in cui il clima minacciava di farsi pesante.