Juve, Evra: "La Champions? Io ci credo"

"Io ci credevo il primo anno, quando arrivammo in finale, e ci credo oggi". Parola di Patrice Evra: in Champions la Juve può arrivare molto lontano. "Vogliamo vincere il sesto scudetto, questo è l'obiettivo - ha proseguito il francese - La dirigenza ha fatto tutto quello che poteva per migliorare il gruppo e noi ne siamo felici. Non so se questa sia la squadra più forte in cui ho giocato, lo diranno i risultati a fine stagione".

"Non è facile, in Italia, giocare da favoriti. Tutti danno più del 100% contro di te e batterti è come vincere un trofeo - ha proseguito Evra - Ma noi siamo alla Juve, siamo pronti anche a questo. Per meritarti questa maglia devi dimostrare sempre di essere un grande professionista e un grande uomo. Qui alla Juve siamo una famiglia, lottiamo uniti per lo stesso obiettivo, siamo umili, mettiamo il nostro orgoglio al servizio della squadra. Tutti vogliamo giocare, ma questa abbondanza di campioni è proprio il bello di essere in bianconero. I nuovi arrivi li abbiamo accolti tutti molto bene".



La testa va al Sassuolo, prossimo avversario in campionato. "Una squadra molto pericolosa, allenata benissimo con un grande tecnico e una ottima organizzazione di gioco. Ma noi, sebbene sappiamo che sarà un avversario difficile, dobbiamo portare a casa questi tre punti".