Juve, Evra ha rinnovato fino al 2017

Patrice Evra e la Juventus, una storia che durerà almeno fino al 2017 . Con un comunicato ufficiale infatti la società bianconera ha annunciato il rinnovo fino al 2017 del terzino francese. Nel contratto è prevista un' opzione per un'ulteriore stagione . Sbarcato a Torino nell'estate del 2014 dopo una gloriosa carriera al manchester United, Evra ha collezionato 69 presenze in due stagioni, vincendo cinque trofei.

Il difensore francese, che è attualmente impegnato con la nazionale agli Europei, ha lasciato un segno importantenon solo in campo, ma anche all'interno dello spogliatoio bianconero. Comunicando il rinnovo la Juventus ha sottolineato queste qualità: "Sul campo ha portato in dote classe ed esperienza, ma ha anche saputo regalare allo spogliatoio il suo straordinario carisma". Fascia sinistra quindi blindata per i bianconeri, con Evra e Alex Sandro. Per quanto riguarda la corsia destra, si sta per definire l'arrivo di Dani Alves.