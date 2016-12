Juve, Evra bacchetta i tifosi: "Serve più grinta allo stadio"

"Una squadra così forte non si costruisce in tre mesi, dunque chiedo ai tifosi di sostenerci ogni giorno e giudicarci alla fine, quando, sono sicuro, potranno festeggiare insieme a noi", ha continuato l'esterno bianconero. "Abbiamo tanti giocatori nuovi, sono passati soltanto tre mesi dall'avvio della stagione e in molti devono ancora abituarsi pienamente allo stile della Juve, e a ciò che ti viene richiesto quando indossi questa maglia", ha spiegato, respingendo al mittente le critiche al gruppo. "So cosa significa la pressione, giocavo a Manchester e l'ho conosciuta, ma anche io ci ho messo un po' ad adattarmi, appena sono arrivato", ha aggiunto.



"Come ha detto il mister, però, non si vincono il campionato e la Champions né oggi, né domani - ha precisato ancora -. Sono d'accordo che si può ancora migliorare: anche dopo una vittoria, in allenamento, lavoriamo sempre su ciò che non è andato, cercando di fare ancora meglio".



Del resto il pareggio col Lione non è andato giù nemmeno a Evra. "Tutti noi avremmo voluto essere qualificati agli Ottavi di Champions già da ieri, il pareggio non è il risultato che avremmo desiderato - ha sottolineato -. Ora, però, la cosa più importante è che la Juve può ancora qualificarsi, e può farlo da prima del girone: dobbiamo vincere con il Siviglia e con la Dinamo per dimostrare che questa è la nostra competizione! Pensiamo partita per partita, ma sono convinto che passeremo il turno".



"La Juve deve vincere. Questa è la cosa più importante - ha proseguito il terzino -. Ma le partite non si possono vincere tutte 3-0, neppure in campionato. Sostenere questo, sarebbe mancare di rispetto alla Serie A". "Io sono sereno, perché il nostro obiettivo è conquistare il campionato e provare a vincere la Champions, ed ora abbiamo tutte le carte in regola per farlo... Questa è la verità!", ha aggiunto l'ex United.



Poi qualche battuta sulle sue condizioni fisiche e sul suo rendimento: "Ho sempre detto al mister che mi riposerò soltanto quando avrò concluso la mia carriera. A me piacerebbe ovviamente giocare tutte le partite, perché mi sento bene e sento di avere ancora le gambe per farlo, però sono intelligente, so che ad una certa età devi dare più qualità che quantità. Ho talmente tanta voglia di giocare che, se serve, farei persino il portiere, anche se non voglio rubare il posto a Gigi...". "Quando torno a casa non guardo i miei trofei, non penso al mio passato, io guardo avanti e tutti i giorni cerco di essere un nuovo giocatore, ad ogni partita devo dimostrare a me stesso di essere in grado di giocare alla Juve e di indossare questa maglia, questo è il mio modo di essere - ha concluso Evra - Mi piace scherzare, divertirmi sul mio Instagram, ma quando c'è da essere serio, per me esiste soltanto il lavoro: questo è il mio modo di essere".