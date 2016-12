Juve, elongazione al flessore per Bonucci. Influenza per Marchisio

"Elongazione dei flessori della coscia sinistra". Questo l'esito degli esami strumentali per Leonardo Bonucci dopo il risentimento muscolare accusato contro il Lione. La Juventus fa sapere che le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno, ma è ormai da escludere una sua presenza domenica contro il Chievo. In dubbio anche Marchisio, che non si è allenato a causa di una leggera sindrome influenzale.