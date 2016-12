Juve, Elkann: "Col +5 sulla Roma le polemiche sono sparite"

18:35 - "La Juve sta facendo un grande campionato, lo dimostra la classifica, è a più cinque dalla Roma, e non mi sembra ci siano piu' polemiche. Se si pensa a cosa si diceva a Natale...". Chiare e dirette le parole di John Elkann che parla da Montecarlo e dice anche la sua sul "fenomeno" Pogba: "Sta facendo bene, si è visto anche domenica. Diverte e si diverte, come tutta la squadra. Grande la finta sul primo gol di Tevez".

Il presidente della Fca ha poi risposto anche alle domande su Allegri: "Si sta dimostrando un grande allenatore. E' stato capace di condividere le grandi ambizioni della Juventus che fanno parte della sua stessa identità. E' una squadra forte che diverte e che si diverte. Anche per questo sabato prossimo voglio essere all'allenamento insieme ai miei figli". Infine lo stadio "averlo di lo stadio di proprietà è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo orgogliosi per averci creduto e per averci investito. Oggi andare allo Juventus Stadium ad assistere ad una partita della Juve è davvero una grande esperienza".

CAPITOLO FERRARI

"Alla Rossa stanno lavorando. Sappiamo tutti da dove partiamo, la cosa importante è far vedere quest'anno che c'è un tasso di miglioramento. E' fondamentale migliorare".

MASERATI E GIOVANNI SOLDINI

Maserati, la barca affidata a Giovanni Soldini che porta sui mari del mondo il celebre marchio automobilistico, "è un motivo di orgoglio, rappresenta un'eccellenza italiana e siamo orgogliosi con Maserati di rappresentarla. Per Maserati l'anno è stato molto buono: vendiamo la metà delle nostre auto in Usa. Vogliamo allargare il mercato all'Asia".