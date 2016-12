Juve, ecco la maglia per il 2016

Dopo aver svelato in anticipo le maglie di Milan e Inter per il 2016, il sito footyheadlines.com ha diffuso una foto di quella che sarà la prossima maglia della Juventus. Un look nuovo per i bianconeri con le righe nere raddoppiatte e di due spessori differenti. Sparisce il bianco anche sulle maniche: questa l'idea di Adidas per il prossimo campionato. Sarà davvero così? Bisognerà aspettare ancora qualche mese per la presentazione ufficiale.