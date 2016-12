Juve, ecco Hernanes: "Sono sorpreso ma felice"

In casa Juve è il grande giorno di Hernanes , l'ultimo arrivato in questo mercato estivo. "Sono stato bene all'Inter, ma ora sono qua per affrontare una nuova sfida - ha detto il brasiliano -. Sono sorpreso, ma soprattutto contento". Sull'avvio di stagione sottotono dei bianconeri: "Nel calcio due partite non vogliono dire niente. Sono andati via giocatori importanti, ma la Juve rimane sempre la squadra da battere sia in Italia che fuori".

"Ho sempre avuto responsabilità indipendentemente da dove ho giocato: spero di fare bene qui alla Juventus. Sono stato bene all'Inter, ma ora sono qua per affrontare una nuova sfida. Sono sorpreso, ma soprattutto contento. Ci sono tante cose da realizzare qui".



Sulla sue frasi su Calciopoli ai tempi dell'Inter. "Quando ho cominciato a giocare da professionista, la prima cosa è che non volevo retrocedere in Serie B. Ai tempi dell'Inter ho sottolineato questa cosa. Ora sottolineerò le cose positive di questa società, che ha vinto tanto e sono sicuro continuerà a vincere".



"Io discontinuo? Dipende da cosa si intende. Ho una media di un gol ogni quattro gare da quando sono Italia. Sono qui per migliorare i miei numeri e continuare a crescere, e penso di poterlo fare e realizzare ancora più gol".



"Sono molto consapevole e sono arrivato al top della mia maturità qui: con l'età ho guadagnato più forza ed esperienza".



La trattativa con la Juve. "Della Juventus l'ho saputo proprio all'ultimo, per questo sono rimasto sopreso. Ha tanta voglia di giocare e fare bene in Champions League".



La Juve è partita male. "Nel calcio due partite non vogliono dire niente. Sono andati via giocatori importanti, ma la Juve rimane sempre la squadra da battere sia in Italia che fuori".



"Il numero 11? Non c'è nessuno motivo. Erano liberi il 5 e l'11 e ho scelto questo perché è più offensivo".



"Allegri mi ha dato il benvenuto, ma non abbiamo ancora parlato. Difficile dire dove giocherò senza aver parlato prima con il mister".