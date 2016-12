Juve, è la tua notte: lo Stadium sarà una bolgia

14:23 - Tutto pronto allo Stadium per la grande notte della Juventus. Alle 20:45 la partita dell'anno contro il Real Madrid, la semifinale d'andata di Champions League. L'impianto di Torino sarà esaurito in ogni ordine di posto e sarà colorato di bianconero per dare una spinta alla squadra di Allegri verso un sogno chiamato finale. Prezzi dei biglietti alle stelle sul mercato online con alcuni tifosi arabi che, per non perdersi lo spettacolo, hanno speso la bellezza di 3500 euro per un posto in tribuna. Si va verso il record d'incasso. Tutti presenti con anche 90 tv e 300 giornalisti accreditati.

Sugli spalti una bellissima atmosfera e in campo toccherà agli amici-nemici Carlitos Tevez-Cristiano Ronaldo. I due dopo i trionfi con il Manchester United sono pronti a sfidarsi in un duello senza esclusione di colpi.



LA PROGRAMMAZIONE

Canale 5 e Sportmediaset.it trasmetteranno in diretta in esclusiva in chiaro e in alta definizione il match “Juventus-Real Madrid”. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari, il commento tecnico ad Antonio Di Gennaro. A bordo campo Claudio Raimondi, Nando Sanvito e Gianni Balzarini. A seguire, torna “Speciale Champions League”, con tutti i gol e le interviste ai protagonisti: conduce Marco Foroni con ospiti Bernardo Corradi e Alessio Tacchinardi. In postazione touchscreen Giorgia Rossi.