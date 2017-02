Juve: Bonucci in tribuna con il Porto per motivi disciplinari

Leonardo Bonucci è regolarmente partito con la squadra per la trasferta di Oporto, ma si accomoderà in tribuna all'Estádio do Dragão. Nessun problema fisisco, ma il difensore sarà punito dalla società dopo lo scontro con Allegri al termine del match contro il Palermo. Nonostante il chiarimento con il tecnico e la multa, i bianconeri hanno optato per il pugno duro decidendo, in accordo con il mister, di mandarlo in castigo.