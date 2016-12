Juve, Dybala vuole lo scudetto

"Vincente, gloriosa e storica": così Dybala ha definito la Juve in tre parole, come gli veniva richiesto attraverso un tweet. "La mia passione per il calcio nasce dalla famiglia, da mio padre e dai miei fratelli, che giocano come me". Per quanto riguarda l'ambientamento in bianconero, tutto procede: "I compagni mi stanno aiutando ad ambientarmi, anche se per via della lingua frequento di più i sudamericani. Quando sono arrivato a Vinovo mi ha colpito l'organizzazione, così come il giorno della mia presentazione allo Stadium, un vero e proprio gioiello".