Juve, Dybala vuole la Coppa Italia: "Non lasciamo nulla"

Paulo Dybala non si accontenta. Dopo aver conquistato lo scudetto e il cuore dei tifosi bianconeri a suon di gol, l'attaccante argentino avverte il Milan in vista della finale di Roma. "Abbiamo iniziato la stagione vincendo la Supercoppa a Shanghai: sarebbe bello finirla vincendo la Coppa Italia - ha spiegato la Joya bianconera -. Sarebbe il giusto coronamento per tutto quello che abbiamo fatto. Dobbiamo dimostrare di essere superiori ".

L'ambizione di Dybala, dunque, non è ancora sazia per questa stagione. Grazie ai suoi gol, la Juve ha messo in bacheca il quinto scudetto di fila e ora l'ex Palermo punta la Coppa Italia senza indugi. "Non dobbiamo sottovalutare la partita contro il Milan, non dobbiamo lasciare nulla all'avversario - ha spiegato l'argentino -. E' una finale, una partita secca dove può succedere tutto: per 90 minuti non dobbiamo mollare, dobbiamo dimostrare di essere superiori a loro".