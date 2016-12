Juve, Dybala torna in gruppo e mette nel mirino il Torino

In un momento difficile e con la difesa in emergenza per Massimiliano Allegri il raggio di sole è Paulo Dybala. L'attaccante argentino fermo da 40 giorni è tornato ad allenarsi con il gruppo. Probabile la convocazione per la sfida di sabato tra Juve e Atalanta, dove potrebbe giocare qualche minuto, ma il vero obiettivo è il derby. Dybala vuole giocare contro il Torino e poi nel mirino c'è la Roma che arriverà allo stadium il 17 dicembre.