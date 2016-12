Juve, Dybala si è allenato in parte con il gruppo

Una buona notizia per Allegri alla ripresa degli allenamenti in casa Juve. Paulo Dybala, fermo dal derby contro il Torino per un infortunio muscolare, ha infatti svolto parte della seduta a Vinovo con il resto della squadra. Un buon segno in vista di un suo ritorno a piena disposizione già a partire dalla sfida di domenica pomeriggio contro il "suo" Palermo. Il suo recupero non verrà forzato, ma ci sono buone probabilità che sia a disposizione.