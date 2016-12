Juve, Dybala si allena col gruppo: contro il Palermo ci sarà

Buone notizie in casa Juve sul fronte Dybala. L'argentino è tornato ad allenarsi in gruppo e ha sostenuto l'intera seduta senza evidenziare problemi. Per la gara contro il Palermo, dunque, oltre a Khedira, Massimiliano Allegri dovrebbe recuperare quasi certamente anche il capocannoniere bianconero, che ormai ha recuperato dall'infortunio.