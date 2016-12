Juve, Dybala riapre la strada scudetto

Gode la Juve : l'1-0 al Milan allunga a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato - non succedeva da aprile - ma soprattutto vale un salto importante in classifica. Sorpasso agli stessi rossoneri, due punti rosicchiati alla Roma e ora la vetta non è più così lontana. E Allegri si gode Dybala, uomo partita nel big match: le chiacchiere e le polemiche sembrano lontane anni luce. Sesto centro in campionato, l'argentino è il nuovo idolo.

Tutti pazzi per Dybala. Un gol pesante, decisivo che riporta la Juve in corsa per lo scudetto. Gol, il sesto in campionato (cui si aggiunge quello realizzato nella Supercoppa italiana contro la Lazio). Ma l'attaccante argentino, tanto rimpianto dal presidente del Palermo Zamparini, che non perde l'occasione per elogiare e difendere il suo pupillo, è tanto altro. E puntuale arriva il paragone con il suo predecessore, l'Apache Tevez. Eredità pesantissima, ma la strada - lo dice il campo - è quella giusta. Tanto altro, dicevamo. Perché la partita di Dybala contro i rossoneri (terzo gol in tre partite contro il Milan dopo i due della scorsa stagione con la maglia del Palermo) dice anche tre occasioni create, 29 passaggi e sette palloni recuperati: tanta voglia di fare e di essere protagonista. E adesso chi lo toglie più? Mercoledì la Juve è attesa dall'importante appuntamento con il City in Champions League: toccherà ancora a lui? Intanto nel dopo gara sono solo parole al miele per l'argentino. Allegri lo elogia: il ragazzo sta crescendo. Ma i tifosi sono già tutti con lui.