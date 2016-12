Juve, Dybala: "Non è facile sostituire Tevez"

Paulo Dybala fa il bilancio di un 2015 per lui indimenticabile. "Il bilancio del 2015 è molto positvo, arrivare alla Juve è stato un passo importante per la mia carriera. Il salto dal Palermo, dove sono stato molto bene, è stato enorme, ma ora sono in un club tra i più grandi al mondo. C'è grande pressione, qui le aspettative sono alte e per di più sapevo che non sarebbe stato facile sostituire uno come Tevez", ha detto lo juventino a Espn.