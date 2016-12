Juve, Dybala: "Impossibile perdere questo scudetto"

L'attaccante argentino ha un sogno nel cassetto: "Messi è il mio idolo, fa cose che nessun altro può fare. Lo vorrei alla Juve". In Champions la Pulce avrebbe fatto assai comodo, anche se Dybala ha più di un rimpianto: "Quando ho visto che il Barcellona è uscito mi girava la testa, perché con più fortuna questa poteva essere la Champions della Juve. Adesso spero che vinca il Bayern, così almeno siamo usciti con i vincitori".



Dybala racconta questo primo anno in bianconero: "C’è stato un grande lavoro, per migliorarmi fisicamente e mentalmente. Passare dalla lotta per la salvezza alla Juve non è facile, qui non puoi neanche pensare di pareggiare un partita. Per fortuna ho imparato in fretta. Allo specchio vedo ancora un ragazzino, che però quando entra in campo si trasforma. Anche negli allenamenti sono concentrato, cerco sempre di migliorarmi, di crescere, imparare. La pressione? L’ho sempre avuta, il mio cartellino è sempre stato pagato molto. Sono contento che adesso non si parli più del fatto che sono costato 40 milioni, i soldi non vanno in campo. Sicuramente posso dare ancora di più. A 22 anni non ho l’esperienza di un giocatore come Tevez. Giocare qui, in Europa e in Nazionale mi aiuterà a farmela".



A proposito di Tevez, l'ex Palermo proverà a superare i 21 gol realizzati dall'Apache al primo anno in bianconero: "Ne mancano 3 e sarei molto contento di superarlo, sarebbe bello per me e per la squadra, perché sarebbero gol importanti. Chi mi ha sorpreso di più tra i compagni? Buffon in allenamento è incredibile, non so se c’è un portiere più forte al mondo. E aiuta tantissimo noi giovani. La serie di 22 partite è merito soprattutto dei più vecchi". In estate ci sarà la Coppa America e poi l'Olimpiade: "A me piacerebbe fare tutto, ma il mio corpo mi chiederà delle vacanze e non mi voglio trovare stanco morto a dicembre. Argentina e Juve parleranno, una la vorrei giocare".