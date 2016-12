Juve, Dybala firma l'ottava vittoria di fila

LA PARTITALa Juve ha iniziato il 2016 come aveva finito il 2015. Con tre gol che non fanno tanto clamore visto che l'avversario di fronte non ha ancora ottenuto un successo in campionato (e che è il maggiore candidato per la retrocessione), ma che pesano parecchio. Perché era facile sottovalutare l'impegno dopo la sosta natalizia e commettere un errore che avrebbe invece potuto costare carissimo in ottica rimonta. Invece i bianconeri non hanno sbagliato nulla e nonostante assenze pesanti come quelle di Barzagli e Mandzukic, hanno portato a casa i tre punti. D'altronde la partita che si è messa subito in discesa per la Juve, che dopo aver temuto per Lichtsteiner (scontro con Souprayen), è esplosa di gioia per la punizione-gioiello di Dybala. Un gol alla Pirlo, che ha indirizzato l'andamento di un match già scritto sulla carta. Il Verona, però, non si è scomposto e ha provato a rispondere immediatamente. Tanto che pochi minuti dopo c'è voluto un miracolo di Buffon per mandare in angolo con le punta delle dita una grande girata di Pazzini. Poi, però, il resto della frazione è stato solo bianconero con Gollini chiamato a rispodnere con destrezza prima a Morata e poi a Marchisio, anche se Pogba e compagni hanno commesso più di un errore gratuito, tenendo vivo l'incontro. Almeno fino a un passo dalla pausa, quando è arrivata la zuccata vincente di Bonucci, che ha anticipato tutti insaccando l'ennesimo calcio piazzato al velluto di Dybala. Il raddoppio ha distratto per qualche istante la Signora, e, come col Carpi, Allegri è andato su tutte le furie, anticipando un intervallo di fuoco nello spogliatoio dei padroni di casa. La ripresa si è aperta con il solito taglio in testa rimediato dal gladiatore Chiellini e con una protesta di Pogba per un fallo subito in area da Moras e Bianchetti. Poi è stata solo normale amministrazione per la Juve, che ha lasciato avanzara un po' il Verona, senza però concedergli il tiro. L'unica faccia triste è quella di Morata, richiamato in panchina da Allegri a una decina di minuti dalla fine per fare spazio a Zaza. Il quale, come un cecchino, ha timbrato ancora una volta il cartellino, trasformando in oro un assist al bacio di Pogba. E' stato il punto esclamativo su un incontro senza storia, che ha confermato come siano proprio Buffon e compagni i favoriti anche per questo scudetto.