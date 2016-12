Juve, Dybala e Pjanic in pressing su Allegri: "Siamo pronti per il Milan"

"Abbiamo una sfida molto importante davanti, vogliamo vincere ancora la Supercoppa e ci arriviamo in un'ottima forma". A due giorni dalla finale di Doha con il Milan Paulo Dybala vuole prendere per mano la Juve: "Toccherà al mister decidere chi giocherà, ma io sono pronto. La gara di Milano fu segnata dal gol di Pjanic annullato che avrebbe forse cambiato le cose, credo che quella di venerdì sarà un'altra partita".

"Veniamo da vittorie importanti - ha continuato Dybala - stiamo giocando bene e siamo carichi. Abbiamo fatto grandi cose finora, ma non dobbiamo accontentarci". Sulla stessa linea d'onda anche Pjanic: "Che sia io oppure Buffon a fare il gol partita non importa... Quello che conta è vincere. A Milano era stata una gara complicata, contro una squadra forte e preparata. Abbiamo superato quella sconfitta però e siamo andati avanti, sia in Champions che in campionato. Il Milan sta facendo bene e venerdì sarà una gara dura, ma voglio vincere e portare questa coppa a casa. Contro la Roma ho subito un colpo forte ma ho recuperato" ha concluso Pjanic. "Volevo essere assolutamente a disposizione della squadra e lo sono".