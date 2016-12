Juve, Dybala: "Deluso, ma torno presto"

Ci teneva tanto ad essere in campo contro il Bayern Monaco, ma Allegri ha preferito preservarlo per via di un dolore al soleo del polpaccio sinistro che avrebbe potuto trasformarsi in qualcosa di più serio. Dal divano di casa sua Paulo Dybala non nasconde la sua delusione: "La delusione per non poter essere a Monaco a lottare coi ragazzi è stata forte !Ma lavoro per tornare prima possibile. #finoallafine #tornosubito #fuerza".