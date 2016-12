Juve, Dybala ci crede: "Possiamo vincere a Monaco"

Dopo il 2-2 allo Stadium, Dybala non si nasconde in vista del ritorno col Bayern in Champions. " Dobbiamo credere nella qualificazione ai quarti - ha spiegato l'attaccante bianconero -. Siamo convinti di poter vincere a Monaco. Con umiltà possiamo far male al Bayern ". " Se giochiamo con la stessa grinta della ripresa possiamo fare risultato - ha aggiunto -. Il mio gol è stato importante perché ha dato la carica alla squadra e ai tifosi ".

Dopo il difficile primo tempo col Bayern, la Juve ha ritrovato fiducia nell'intervallo. "Ci siamo detti di stare tranquilli e restare in partita, perché sapevamo che il Bayern ci poteva fare male - ha spiegato a Sky -. E' una squadra che ti porta dentro l'area, però anche noi nel primo tempo abbiamo avuto la possibilità di fare gol". "Però dopo il secondo gol penso che siamo usciti dalla nostra metà campo - ha proseguito -. Penso che abbiamo fatto sbagliare il Bayern e questo ci ha portato al pareggio".



Ma come si fa male al Bayern? Dybala ha le idee chiare: "Magari dando un po' più di pressione e non dobbiamo abbassarci tanto perché loro prima o poi il gol te lo fanno se tu sei vicino alla tua porta. Si vede nel loro campionato, dove fanno due o tre gol nel primo tempo a qualsiasi squadra che affrontano. Sarà una partita molto difficile come quella di ieri però possiamo fargli male anche noi come abbiamo fatto negli ultimi 30 minuti".



Poi sul primo gol in Champions: "Aver segnato in Champions è una cosa bellissima, perché lo avevo cercato anche nelle altre partite e purtroppo non è arrivato. Penso che mi sarebbe piaciuto festeggiarlo, ma eravamo sotto di due gol e dovevamo pareggiare".



Infine capitolo Inter: "Prima di venire alla Juve ho parlato con Mancini. Logicamente poi l'ho ringraziato, per avermi chiamato, ma io ho sempre voluto giocare nella Juve. Perché quando ho saputo che la Juve era interessata a me non ho voluto giocare in nessuna altra squadra".