Juve, Dybala avvisa il Bayern: "Ce la possiamo fare"

A due giorni dal ritorno degli ottavi col Bayern, Dybala spiega come fare per provare a superare i tedeschi ed è convinto di farcela: "Dovremo rimanere tranquilli, sapendo che sarà dura ma che ce la possiamo fare, giocando come fatto nell'ultima mezz'ora dell'andata e approfittando delle occasioni che avremo. Sarà una Juve aggressiva e non dovremo concedere spazi. Abbiamo la convinzione e la fiducia necessarie per affrontare una partita del genere".