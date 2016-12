Juve, Dybala: "Avrei giocato le Olimpiadi con l'Argentina"

Uno dei grandi protagonisti della stagione della Juve, Paulo Dybala, racconta il suo primo anno in bianconero: "Ho avuto una stagione molto buona in cui ho superato il record di gol che Tevez aveva fatto nel suo primo anno - dice a La Nacion -. Ma tutto quello che Carlos ha fatto in tre anni non è facile da ripetere". L'argentino non farà la Coppa America e nemmeno le Olimpiadi, visto che la Juve non ha dato l'ok: "Ho 22 anni e fosse per me avrei giocato entrambi i tornei. Ma non è una decisione che prendo io. Il tecnico deve fare la squadra e non è facile. Sapevo che sarebbe stato difficile andare alla Coppa America".