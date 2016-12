Juve, Dybala ancora a parte: verso la panchina contro l'Atalanta

Restano molti i dubbi per Max Allegri in vista del match di sabato sera contro l'Atalanta. Se la Juve ha infatti ritrovato Higuain, al momento non si può dire ancora la stessa cosa per Dybala che anche oggi ha lavorato a parte. L'ex Palermo sarà trai convocati - su questo filtrano notizie positive - difficile però a questo punto un suo utilizzo da titolare: si deciderà tra giovedì e venerdì. In difesa invece, viste le tante assenze, possibile schieramento a quattro.