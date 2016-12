Juve, Dybala accoglie Higuain: "E' un sogno"

Mentre il mercato bianconero sia in entrata sia in uscita si infiamma, la Juventus prepara la nuova stagione a Melbourne, dove Paulo Dybala ha concesso un'intervista ai colleghi di Tuttosport: " Higuain ? Un sogno, siamo molto amici. Ho avuto, anzi ho la fortuna di giocare con Pogba , al resto pensa la società. Obiettivi? Mi basterebbe un gol in più dell'anno scorso, siamo una delle squadre più forti del mondo" ha detto l'argentino.

"Io e Higuain siamo grandi amici e ci sentiamo spesso. Ho avuto la fortuna di conoscerlo nella nazionale argentina, anche se non ho avuto il piacere di giocare con lui perché gli ho dato solo il cambio" ha detto Dybala, senza nascondere quanto gli piacerebbe giocare con il Pipita al suo fianco nella prossima stagione.

Stagione che per la Juve inizia con l'obiettivo dichiarato di vincere la Champions League e Dybala non si nasconde, anche se forse con la (probabile) partenza di Pogba sarà un po' meno facile: "Siamo una delle squadre più forti del mondo, sul livello di Barcellona, Bayern e Real e non lo penso da adesso. Non sono io che devo dare consigli a Paul, lui è un giocatore fortissimo, deve decidere soltanto lui cosa vuole fare. Per il resto, è una questione di cui si sta occupando la società. Io posso solo dire che ho provato, anzi provo un grandissimo piacere a giocare con lui e di sicuro qui alla Juventus nessuno vuole che Pogba vada via".