Juve, Dybala a Premium Sport: "Scudetto ancora possibile"

Archiviata la parentesi felice della Champions, la Juve e Dybala si rituffano nel campionato: domenica c'è il Bologna. "Non penso che ci sia differenza di rendimento. In Europa le squadre giocano più aperte e concedono più spazi - ha detto l'argentino in esclusiva a Premium Sport - Lo scudetto? E' ancora un obiettivo possibile perché noi siamo la Juve e lottiamo sempre per vincere. Non siamo partiti bene ma lotteremo fino alla fine".