Juve, Dybala a parte: in dubbio per il Milan

A Vinovo è iniziato il countdown per la sfida con il Milan e Allegri ha cominciato a fare la conta dei disponibili. In particolare lo staff medico bianconero sta seguendo con grande attenzione le condizioni di Dybala . L'argentino sta svolgendo sedute d'allenamento differenziato per risolvere il problema muscolare e resta ancora in dubbio per il big match. Secondo i piani, dovrebbe tornare in gruppo mercoledì e se sarà in condizione verrà convocato.

In casa Juve, visti i sei punti di vantaggio sul Napoli, non si vogliono correre rischi. E molto probabilmente con il Milan la coppia d'attacco titolare sarà composta ancora da Mandzukic e Morata. Il lavoro di recupero di Dybala procede spedito e presto dovrebbe tornare a disposizione. Al momento però non è ancora chiaro se Allegri deciderà di portarlo in panchina col Milan, per poi gettarlo nella mischia a gara iniziata. Tutto dipenderà dai segnali che arriveranno dall'attaccante negli ultimi giorni di allenamento prima del match. Se Dybala starà bene, partirà sicuramente per la trasferta di San Siro. Altrimenti resterà a Vinovo a lavorare per tornare in condizione e aiutare i compagni nel rush finale della stagione.