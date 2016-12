Juve, doppia tegola: Pereyra e Asamoah k.o.

Doppia tegola per Allegri, che dopo il match con l'Atalanta perde Pereyra e Asamoah a causa di due infortuni muscolari. L'argentino, come riferito dalla Juventus, ha rimediato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso, con tempi di guarigione previsti di circa 40 giorni. Per il ghanese, invece, si tratta di una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra, con prognosi di venti giorni.