Juve, dopo 7 anni Bonucci divorzia dal motivatore

Addio alla collaborazione Leonardo Bonucci-Alberto Ferrarini: la coppia è scoppiata per la crisi del settimo anno. Il motivatore di Bonucci, mai visto troppo bene dalla Juventus, con un post su Facebook ha salutato il difensore bianconero: "Ho deciso di terminare il mio lavoro con lui, lo ringrazio: l'avevo preso in crisi ed ora è un top player". In realtà dietro al divorzio pare ci siano stati screzi tra i due.