Juve, Del Piero scrive a Buffon: "In bocca al lupo per la tua 500esima partita in bianconero"

18:10 - Da bandiera a bandiera, da capitano a capitano. La storia della Juve, chi l'ha fatta e chi continua a farla: Alex Del Piero e Gigi Buffon. Nel giorno in cui il portierone juventino si prepara a tagliare il traguardo delle 500 presenze con la maglia dei campioni d'Italia, il primatista assoluto in bianconero non perde l'occasione di augurargli un sincero "in bocca al lupo". Per Buffon cinquecento partite da raggiungere contro il Genoa: davanti, appunto, solo Del Piero (705), Scirea (552) e Furino (528).

Complimenti al #1 @gianluigibuffon! In bocca al lupo per la 500esima volta con la @juventusfc Ale pic.twitter.com/McPkRhhGZh

— Alessandro Del Piero (@delpieroale) 29 Ottobre 2014