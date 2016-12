Juve, Cuadrado: "Quella col Verona è la partita più difficile"

La Juve vuole iniziare il 2016 col piede giusto anche contro il Verona. Lo sa bene Juan Cuadrado . "E' la partita più difficile, perché arriva dopo la sosta, ma sappiamo di dover ottenere tre punti importantissimi. Dobbiamo cercare sempre di vincere, anche in Coppa Italia, o in Champions. Siamo la Juve e quindi dobbiamo lottare sempre per i primi posti, anche se non è facile, perché ci sono altre squadre in lotta per lo scudetto", ha detto a Premium Sport .

"In questi giorni abbiamo lavorato sodo ed è servito moltissimo, perché il tempo è di allenarsi è poco e dobbiamo farlo al massimo per prepararsi ai prossimi cinque mesi. Siamo un grande gruppo, una grande famiglia e tutti remiamo nella stessa direzione", ha aggiunto. La stagione della Juve è ripartita proprio con il gol di Cuadrado nel derby: "Per me è stato importantissimo, perché venivo da un lungo digiuno. E poi un gol del genere dà carica e fiducia. Per la Juve è stato il momento della svolta, sapevamo di dover vincere quella partita e ci abbiamo creduto fino alla fine. Da quel momento abbiamo ottenuto grandi risultati e ora speriamo di continuare, giocando ogni gara come se fosse una finale. Il gol con la Fiorentina? E' stato un po' fortunoso, ma importante, perché abbiamo pareggiato subito e poi abbiamo giocato una grande partita, meritando la vittoria". Campionato a parte, la Juve è attesa da un ostacolo forse insuperabile come il Bayern Monaco in Champions League. "Ogni squadra si può battere, però sarà difficile. Dovremo affrontarla con grande intelligenza, come se fosse la finale di un Mondiale Abbiamo ancora tempo per preparare la partita e speriamo di arrivarci al 100%, magari al 200%", ha sottolineato. Quanto ai festeggiamenti in coppia con Pogba, il colombiano svela un segreto: "Li proviamo un po' ovunque, in campo durante gli allenamenti, o in albergo, durante il ritiro. Ci alleniamo anche per quello insomma...".