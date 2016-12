Juve, crac Marchisio: sarà operato, stop lungo e niente Europei

Quel che si temeva, è (purtroppo) l'amara verità: Claudio Marchisio dovrà essere operato al legamento crociato del ginocchio sinistro. I tempi di recupero sono lunghi: si parla di qualche mese. Ad annunciarlo, il tecnico Allegri. La Juve lo perde per il finale di stagione, Antonio Conte per l'Europeo. Il grave infortunio, al 15' di Juventus-Palermo. Il centrocampista, dopo un contrasto con Vazquez, è crollato a terra.

Subito trasportato in ospedale per gli accertamenti, Marchisio è stato visitato e sottoposto a tutte le analisi del caso. Attorno alle 18, si è saputa la gravità dell'infortunio, apparso subito grave. Come aveva fatto capire Gigi Buffon: "Ma porca p...", il labiale del portiere immediatamente dopo il contatto tra Marchisio e l'avversario.