Juve, countdown finale: due dubbi per Allegri

E' iniziato il countdown della Juventus verso la finale di Coppa Italia contro il Milan. I bianconeri, dopo la festa per lo scudetto e la domenica di riposo, si sono ritrovati a Vinovo dove ad attenderli c'era la dirigenza al gran completo con Agnelli, Marotta, Paratici e Nedved. Allegri sta pensando al 3-5-2 e deve risolvere due dubbi a centrocampo. Sturaro, Pereyra e Asamoah si giocano il posto dell'infortunato Khedira con l'azzurro in vantaggio, mentre Hernanes e Lemina sono in ballottaggio per una maglia da titolare. Lichtsteiner ed Evra sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Dybala e Mandzukic con Morata e Zaza pronti a subentrare. A difendere Neto con la squalifica di Bonucci ci saranno Chiellini, Barzagli e Rugani.



Per il gruppo la sessione d'allenamento è stata divisa in due con una parte atletica seguita da esercizi con il pallone.