Juve, countdown Champions: a Oporto a caccia del poker

A Oporto, dove le italiane non vincono da 22 anni, la Juve va dunque a caccia di un poker storico esterno di fila, dopo i successi nella fase a gironi in casa della Dinamo Zagabria (4-0), del Lione (1-0) e del Siviglia (3-1). Per l'impresa Allegri riproporrà la Juve avanti tutta, con i rientranti Cuadrado e Mandzukic (il primo entrato nella ripresa e il secondo squalificato contro il Palermo) insieme a Dybala e Higuain. Pjanic, reduce da una doppia botta al piede sinistro, ha recuperato e sarà al fianco di Khedira davanti alla difesa. Le incognite bianconere riguardano proprio il reparto arretrato e sono legate alle condizioni di Chiellini e Barzagli, alle prese con problemi muscolari: i due hanno aumentato i carichi in allenamento ma restano ancora in forse. Allegri potrebbe portarli entrambi a Oporto, con l'obiettivo di recuperarne almeno uno. In ogni caso Rugani è pronto per affiancare Bonucci in mezzo alla difesa. E a proposito di Bonucci, la società ha deciso di multare il giocatore dopo le parole grosse volate tra lui e Allegri venerdì sera a Palermo. Ora è tutto alle spalle, c'è da pensare solo al Porto.