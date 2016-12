Juve, conto alla rovescia verso il Napoli e Higuain scalpita: "Vamos a entrenar"

Tutto pronto. L'attesa è febbrile, la voglia di scendere in campo incontenibile. E così, prima dell'allenamento di rifinitura ecco il selfie di Gonzalo Higuain negli spogliatoi di Vinovo in compagnia di Neto, Cuadrado, Evra e Alves: sorridenti e carichi verso il big match col Napoli. E a corredo la frase del Pipita: "Vamos a entrenar", andiamo ad allenarci. Giusto una sgambata, però. Per scaldare il motore in vista di stasera.